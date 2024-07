Endrick, entre lágrimas: "Jugar en el Real Madrid era mi sueño"

El delantero brasileño Endrick afirmó durante la rueda de prensa posterior a su presentación como nuevo futbolista del Real Madrid que, a pesar de tener solo 18 años, desea pasar toda su carrera en el club blanco.

"Siempre he querido al Real Madrid. Estoy muy feliz y espero quedarme aquí toda la vida, ayudar al Real Madrid. Estoy muy contento de poder firmar con el presidente, de poder sentir ese gusto de ser un jugador del Real Madrid. Quiero pasar aquí toda mi vida y eso es lo que voy a intentar, porque es lo que quiero para mi carrera", señaló.

"Estoy enamorado del Real Madrid y quiero estar aquí. Quería venir aquí, era mi sueño desde pequeño y no me importaba nada más. Cuando empezaron las negociaciones lo único que preguntaba a mi padre era si el Real Madrid estaba en las negociaciones, no me importaba ningún otro equipo. Gracias a Dios he cumplido mi sueño de jugar con el club con el que siempre he soñado. Espero pasar toda mi carrera en el Real Madrid", añadió.

Endrick, que estuvo acompañado por el director de relaciones institucionales del club, Emilio Butragueño, insistió en estar cumpliendo "un sueño desde pequeño" y se mostró agradecido a Dios por ayudarle a cumplir ese objetivo.

Asimismo, dijo no haber planeado las lágrimas que derramó durante su puesta de largo y explicó la importancia del atacante portugués Cristiano Ronaldo en su voluntad de vestir de blanco.

"Desde pequeño amo al Real Madrid porque hubo alguien que entró en mi vida, Cristiano Ronaldo. Vine al Real Madrid por él; por él yo quería saber un poquito más sobre el Real Madrid. Hace años estuve buscando a todos los ídolos y desde pequeño estuve enamorado y alucinado con el Real Madrid. Estar ahora jugando aquí para mi es impresionante. No quería llorar, pero me ha salido del alma. Espero que podamos hacer una historia juntos", declaró.

Endrick se refirió a la relación que tiene con otros internacionales brasileños que serán sus compañeros como Eder Militao, Rodrygo Goes y Vinicius Jr.: "Me han ayudado mucho los tres. Me han hablado también del Real Madrid cuando se acercaba el momento de llegar, me han hablado de los entrenamientos, de los partidos. Espero que podamos tener una amistad muy fuerte para poder ayudar el Real Madrid, que es lo que más importa".

Con respecto a ellos, no quiso entrar en comparaciones sobre quién hará mejor carrera a menor edad: "Creo que cada uno tiene su vida. No podemos estar comparando quién lo va a hacer mejor, quién va a tener un inicio de carrera mejor. Lo importante es estar en el Real Madrid, vamos a hacer todo lo posible para que gane el Real Madrid y da igual lo que haya que hacer".

"El Real Madrid es un club muy grande, maravilloso. Estoy aquí para ayudar, para aprender también. Espero poder hacer una buena temporada. Vinicus ha tenido su carrera, una carrera maravillosa y espero que pueda seguirla. Siempre me ayuda. Ni tu, ni yo, ni nadie sabe qué va a suceder en el futuro. Solo lo sabe Dios y yo lo dejo en sus manos, es quien sabe qué va a pasar", agregó.

En cuanto al recibimiento obtenido apuntó que no esperaba tanta gente en las gradas, al tiempo que consideró que cuando ha jugado contra rivales que se desempeñan en el fútbol europeo "se nota la velocidad del juego" y que "son formas diferentes de jugar" con respecto a lo que estaba acostumbrado en Brasil.

El ariete indicó que quiere ganar todos los títulos con el club y defendió que no piensa en las estadísticas individuales: "Tengo mentalidad de ayudar, de correr por mi equipo, de hacer cosas por mi equipo. Es lo que siempre tengo en la cabeza, poder ayudar como sea necesario para el equipo. Ya sea marcando, asistiendo... es la mentalidad que tengo y voy a tener siempre. En el Palmeiras y en la selección ha sido así y aquí no va ser diferente".

Por otro lado se mostró abierto a aprender: "Estoy seguro de que aprenderé muchísimo de jugadores estupendos. Estoy centrado en aprender, siempre que alguno me dé consejo lo voy a seguir, porque puedo aprender muchísimo con ellos. Estoy muy centrado en aprender y en poder ayudar a mi equipo".

También destacó la importancia que para él tiene su familia y opinó que sus padres son la "clave" de su vida y que no estaría donde está si no fuese por ellos: "Desde hace un tiempo lo que me importa son ellos y si ellos están felices yo también. Ver a mi padre y a mi madre llorando también me ha tocado el corazón porque también es un sueño para ellos. Son la clave de mi vida y si no fuese por ellos no estaría aquí hoy".

"Sentía mucha presión al principio, pero sinceramente dejé de prestarle atención porque lo que quiero es que mi familia esté feliz y para eso tengo que jugar bien, estar con ellos, y no ocuparme de la presión. Imagino que si marco, la felicidad se verá en su cara, también si gana mi equipo. Quiero que sean felices todas las personas que están a mi lado", completó.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio