Equipos clasificados se arman para Serie de Seis del Nacional de Béisbol Mayor

Después de finalizar la serie Regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2021, los equipos clasificados a la Serie de Seis Equipos seleccionaron a sus dos refuerzos, tal como lo establece el reglamento del torneo.

El equipo de Panamá Metro (sexta posición), eligió primero, inclinándose por los lanzadores Harold Araúz (Chiriquí Occidente) y Abraham Atencio Jr. (Veraguas).

Por su lado, Chiriquí (quinto puesto) fue el segundo en turno, seleccionando a los lanzadores Manuel Campos de Herrera y Gabriel Ramos de Panamá Oeste.

El tercero en seleccionar fue Bocas del Toro, escogiendo al lanzador zurdo colonense Julio Denis y el receptor veragüense Adolfo Reina.

Siguieron en su orden en el pique Los Santos (el jardinero Jhadiel Santamaría y el pitcher Edgardo Sandoval); Coclé (el jardinero José Murdock y el pitcher Gilberto Chu); y Darién (el lanzador Carlos Rodríguez y el jardinero Rubén Rivera).

La etapa de Seis Equipos inicia mañana jueves con las series Darién (1 del B) vs Panamá Metro (3 del A); Coclé (1 del A) vs Chiriquí (3 del B); Bocas del Toro (2 del A) vs Los Santos (2 del B).