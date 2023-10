Equipos de panameños Bethancourt y Sosa inician hoy playoffs

Los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas inician hoy con la etapa de los ‘Wild Cards’.

Dos panameños verán acción con sus respectivos equipos. Se trata del receptor Christian Bethancourt con los Rays de Tampa Bay y Edmundo Sosa con los Filis de Filadelfia.

El primero en ver acción será Bethancourt , ya que los Rays abrirán de locales la jornada ante los Rangers de Texas a las 2:08 de la tarde (hora de Panamá).

En tanto, los Filis de Filadelfia, equipo en el que milita Sosa, recibirá en su feudo a los Marlins de Miami a partir de las 7:08 de la noche.

Hoy también iniciarán las otras dos series de ‘Wild Card’ pero en las que no hay presencia de panameños: Azulejos de Toronto vs Mellizos de Minnesota a las 3:38 de la tarde y Diamondbacks de Arizona vs Cerveceros de Milwaukee a las 6:08 p.m.

En estos playoffs de ‘Wild Card’, las series están programadas a tres encuentros y el primero que gane dos avanzará a las series divisionales.

En esta fase, los tres juegos se disputarán en la sede del equipo mejor ranqueado.

En las series divisionales, los ganadores en las series de Wild Card enfrentarán a los dos mejores campeones de división en las Ligas Americana (Orioles de Baltimore y Astros de Houston) y Liga Nacional (Bravos de Atlanta y Dodgers de Los Angeles).

