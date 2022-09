España, con todo ante Portugal

Luis Enrique Martínez, seleccionador español de fútbol, aseguró que no reservará nada para el partido del martes en Braga ante Portugal, dijo que no va "a especular" y que acceder a la "Final Four es el objetivo" sin pensar en un Mundial que está "detrás de la cortina".

"Independientemente del resultado ante Suiza, en la situación en la que estamos, ganando a Portugal estaríamos en la Final Four que es nuestro objetivo. No se trata de venir a especular, jugarán los más preparados y nos centramos en lo de hoy, en un marco tan bonito para los históricos del fútbol como La Romareda, una ciudad futbolera desde siempre como Zaragoza que queremos disfrutarla y hacer disfrutar a nuestra afición", aseguró dejando entrever que saldrá con el equipo que considera titular.

Pidió respeto al himno rival el seleccionador español, tras elogiar el ambiente que se respira en una ciudad como Zaragoza, donde regresa la selección tras 19 años. "Podíamos empezar a inculcar valores como que no se silbe el himno rival porque el español apenas se silba fuera. Sería bonito mostrar respeto al rival en el himno aunque sea algo muy futbolero meter presión. Que lo hagan cuando el balón ruede y primero que se muestre respeto al rival".

"Zaragoza me trae muy buenos recuerdos y eso que he venido siempre de visitante y el público apretaba. Recuerdo que marqué un gol y ganamos un día. El estadio destila historia del fútbol. Ojalá que pronto regrese a Primera con el Sporting y disfrutemos del más alto nivel. El público nos va a llevar en volandas, espero que con su apoyo podamos superar a Suiza", añadió.

