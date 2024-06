Español Carlos Alcaráz hace historia en el tenis mundial

Con la conquista ayer del Roland Garros, el español Carlos Alcaráz (21 años) se convirtió en el tenista más joven de la historia de este deporte en ganar los tres Major. Ayer, en la final, venció al alemán Alexander Zverev 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2.

