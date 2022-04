"Espero que Ansu Fati vuelva más pronto que tarde"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo que espera “que más pronto que tarde vuelva Ansu Fati” antes de enfrentarse al Levante hoy domingo a las 2:00 p.m. en el Ciutat de València en partido de Liga.

“Ansu es un jugador diferencial y estamos muy pendientes de él. Me he quedado viendo su entrenamiento. Dice que no siente dolor y va volviendo poco a poco con el grupo. Le veo con buenas sensaciones”, añadió el técnico azulgrana.

Sobre la lesión de Gerard Piqué, que tuvo que ser sustituido en el primer tiempo el jueves ante el Eintracht (1-1) a causa de una tendinopatía del aductor largo de la pierna izquierda, dijo que “no tiene una lesión en sí, tiene muchas molestias”.

