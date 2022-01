“Estar de vuelta en una final es una gran noticia”

El español Rafael Nadal (1) aseguró que estar de vuelta en una final del circuito ATP es una gran noticia aunque indicó que tiene que mejorar ciertas cosas después de tanto tiempo de inactividad por la lesión después de su victoria en semifinales ante el finlandés Emil Ruusuvuori por 6-4 y 7-5 en el Melbourne Summer Set.

“Me he encontrado un poco más lento de lo normal pero no me tengo que frustrar porque las vueltas no son sencillas. Le conocía porque ha estado en la academia y además entrené la semana pasada aquí con él”, dijo sobre el joven talento nórdico.