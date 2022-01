Eugenio Luzcando se prepara para reforzar quinteto en Chile

El canastero panameño Eugenio Luzcando se prepara para reforzar al quinteto de Universidad de Concepción (UdeC), de la liga chilena de baloncesto, la cual arrancará el próximo 8 de enero.

Luzcando ya jugó con la UdeC en la primera ventana de la Champions League Americas.

“Me sentí súper bien con el equipo, me trataron excelente desde el primer momento. Trato de aportar con la mejor disposición. Llego al mejor equipo de Chile, y quiero sumar para seguir ganando más títulos”, manifestó Luzcando en entrevista al diario Concepción.

Para la Champions llegó con unos días de anticipación, y por ello espera que la química y el entendimiento con sus compañeros crezca mucho más de cara a la Liga Nacional.

“Para que ellos se adapten a mí y yo a ellos se necesita tiempo. Fue corto el periodo en Brasil, y por ello falta en ese trabajo, muchas cosas por mejorar. Traté de hacer lo mejor posible, y siento que mi mayor virtud es ayudar a que mis compañeros eleven su nivel, y eso lógicamente se consigue con más conocimiento mutuo”, agregó Luzcando.

Luzcando reconoce que en su arribo a la UdeC fue importante saber a qué institución llegaba. “Ellos me hicieron un ofrecimiento que me gustó, lo tomé en consideración y finalmente se pudo concretar. Es motivante estar en un equipo que, por referencias de compañeros, sé que es muy profesional y, además, que vive un excelente momento deportivo. Le está yendo muy bien, y en mi caso no vengo con la mentalidad de hacer 30 puntos o tomar 40 tiros por partidos. Mi idea es añadir, sumar al equipo en lo que sea necesario para ganar más copas”.

En ese sentido, agregó que “conozco bastante bien la liga chilena. Sé con quien cuidarme, quiénes son los que son más duros para marcar. Tenemos un gran equipo, donde si cada uno sabe cumplir bien su rol pienso que será muy difícil para los demás derrotarnos”.