Fajardo y Ayarza tienen el reto de mejorar al Cusco FC en campaña 2022

Los jugadores panameños José Fajardo y Abdiel Ayarza fueron presentados ayer con su nuevo club, el Cusco FC de la primera división del fútbol peruano con el objetivo de mejorar a este club.

Fajardo viene procedente del AD 9 de Octubre de Ecuador, mientras que Ayarza jugó con el Cienciano, de Perú.

Publicidad

El Cusco FC quedó en la posición N.°13 de 18 equipos participantes en la tabla acumulada de 2021, por lo que el club tiene como objetivo mejorar en la temporada 2022 y para ello ha apostado a los panameños.

“Damos la bienvenida a Abdiel Ayarza y José Fajardo, nuestros guerreros imperiales que llegaron al Cusco para vestir el color dorado de nuestro Cusco Imperial”, señaló en su cuenta de twitter el club Cusco.

"He visto varios partidos de Alberto Quintero, también de Luis Tejada cuando jugaba, creo que el fútbol peruano es un buen fútbol. También Ayarza me comentó que es un fútbol muy físico y por eso tomé la decisión de ir y he fichado por todo el 2022", indicó Fajardo.