Los Filis de Filadelfia contrataron a Trea Turner, acordando un contrato de $300 millones por 11 años con el dinámico campocorto.

El acuerdo incluye una cláusula de no intercambio, según una persona familiarizada con las negociaciones que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no hubo un anuncio inmediato.

