Flick: "No estoy cabreado con España"...

El seleccionador alemán, Hansi Flick, mostró su decepción por la eliminación en el Mundial de Qatar, pero no la atribuyó a la derrota de España contra Japón, sino a sus propios errores.

"No me interesan los otros equipos. Lo teníamos en nuestra mano, todo es nuestra culpa. Tuvimos muchas ocasiones contra España en la primera parte y también frente a Japón. Si las hubiésemos marcado las cosas serían diferentes. Me enfada que cometimos muchos errores", señaló el técnico.

Sobre el futuro, Flick aseguró que "hay que analizar lo que se ha hecho y sacar conclusiones", pero apeló a "trabajar de una manera diferente" e indicó que "para el futuro, para los próximos diez años, sería importante centrarse en la siguiente generación".

