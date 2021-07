Florentino, a Alaba: "Tienes un desafío: conquistar más títulos"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró este miércoles, durante la presentación oficial de David Alaba, que el jugador austríaco, después de ganar 28 trofeos en el Bayern Múnich, tiene el desafío de conquistar más títulos para el conjunto blanco.

El máximo mandatario blanco alabó la figura del primer fichaje que anunció el Real Madrid para la temporada 2021/22 y declaró que espera que el ya ex defensa del Bayern Múnich colabore en la consecución de nuevos triunfos para su club.

Publicidad

"Llegas procedente de uno de los grandes clubes del mundo, el Bayern, un club amigo, en el que has conquistado 28 títulos, 2 'Champions' entre ellos. Eres sin duda una de las leyendas del Bayern. Has jugado 431 partidos con su camiseta, el jugador extranjero que más has disputado con el Bayern", dijo Pérez.

"Has sido elegido siete veces el mejor jugador de Austria y has estado tres en el mejor equipo de la UEFA. Llegas al Real Madrid con el máximo reconocimiento. Es un día muy especial para ti y tienes que afrontar un apasionante desafío, que es conquistar nuevos títulos para el Real Madrid y formar parte de la historia del club", añadió.

Además, recalcó que Alaba jugará en un estadio, el Santiago Bernabéu, que "pronto" se convertirá en el "más espectacular del mundo" y señaló que el Real Madrid está "feliz" de contar con el jugador austríaco.

"No nos vamos a rendir nunca, somos el club con el mayor palmarés de la historia del fútbol. Hoy damos la bienvenida a uno de esos jugadores que soñó con vestir la camiseta del Real Madrid. Hoy queremos dar la bienvenida a un extraordinario futbolista", explicó.

Además, recordó que cada vez que el Real Madrid presenta a un nuevo futbolista, los madridista viven un momento de "emociones especiales". Asimismo, indicó que la llegada de un "magnífico jugador" como Alaba, coincide con la de Ancelotti en su nueva etapa en el Real Madrid.