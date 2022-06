Florentino: A Mbappé le afectó la presión

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, desveló todo lo ocurrido en la negociación con Kylian Mbappé, quien quince días antes de tomar una decisión y decantarse por su continuidad en el PSG cambió su comportamiento, dijo que le "afectó la presión", y dejó claro que "ningún jugador está por encima del club".

"No me traicionó, Mbappé transmitió a todos su deseo de jugar en el Real Madrid, era su sueño como ha manifestado. Lo quisimos hacer en agosto y no le dejaron. No aceptaron la oferta, no querían venderlo. Comunicó al club que se quería ir pero había que esperar un año, siempre manifestó que su sueño era venir pero quince días antes cambió la situación por la presión política que tuvo y la económica. Tuvo un bloqueo y salió por el lado más fácil", dijo en El Chiringuito.

Florentino Pérez y el director general José Ángel Sánchez tenían contacto continuo con Mbappé, pero notaron un cambio sospechoso en su actitud. "A nosotros nos transmitía que quería venir y vimos que cambió".

"Un detalle importante fue cuando no quiso hacer un acto de patrocinio con sus compañeros de la selección. El fútbol es un deporte colectivo, todos están en igualdad del condiciones, no hay nadie distinto. Le habían ofrecido ser líder del equipo y la gestión del club. Vi que no era el Mbappé que quería traer. Ha debido cambiar de sueño", reconoció.

"Es muy joven y la presión le afecta más. Le llamó el presidente de la República para pedirle que no se fuera. No es normal. Le llamó la alcaldesa y le ofrecieron en Qatar cosas de locos. Eso le hizo bloquearse e influyó muchísimo en él", añadió.

