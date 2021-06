Floyd Mayweather Jr. dominó la exhibición pero no pudo noquear a Logan Paul

Finalmente, Floyd Mayweather y Logan Paul se encontraron arriba del cuadrilátero, pero luego de ocho rounds de exhibición no hubo un ganador en el combate.

A pesar que Mayweather fue superior desde el principio de la pelea, no pudo finalizar a Paul y la pelea se fue la ruta completa en el Hard Rock Stadium de Miami.

Pese que se esperaba una victoria fácil del ex púgil de 44 años, el youtuber aguantó los ocho asaltos y al no haber jueces, no hubo ganadores ni perdedores. Aunque el ex boxeador demostró ser mejor entre las cuerdas, no pudo derribar a su oponente.

Antes del combate los peleadores acordaron subir al ring a pesar de la diferencia de pesos, además no hubo jueces presentes por lo que no hubo una tarjeta oficial para determinar un ganador.

Los ocho asaltos se completaron en su totalidad y Mayweather dejó una mejor imagen. Al no haber jueces por tratarse de una exhibición, no hubo ganador ni perdedor. Pero Paul se probó a él mismo y al mundo que pudo aguantar: “Acabo de pelear contra uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, así que que nadie me diga que algo es imposible”, declaró al final.

Paul fue el primero en salir a escena con la canción From Now On, de la película The Greatest Showman. Luego de unos segundos de meditación, se subió al cuadrilátero con una bata amarilla, mostrando mucha seguridad y con una tarjeta Pokémon colgada del cuello. La tarjeta del famoso animé era de Charizard una de las criaturas de fuego más poderosas del dibujo animado. Una muestra del poder que cree tener dentro el joven de 26 años.

Por su lado, Mayweather, acompañado de una multitud, salió junto a su propio rapero, con música en vivo. Además, llegó con barbijo al ring y ante una ovación ensordecedora del público que lo aplaudió mucho más que a su contrincante.

Mayweather llegó a la pelea con 155 libras, mientras Paul subió a la báscula con 189.5.