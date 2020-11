Fury descarta pelear en 2020

Los planes no han salido como esperaban Tyson Fury y su equipo de trabajo. Es verdad que lograron desembarazarse de la obligación de tener que concretar la trilogía de combates ante Deontay Wilder, pero no han conseguido cerrar ninguna pelea para que el campeón del CMB vuelva a ver acción este año. Bob Arum, quien promueve la carrera del británico, estuvo intentando concretar una pelea para el 5 de diciembre en el Reino Unido pero no fue posible.

