‘Gallo’ Estrada vence a ‘Chocolatito’ González en decisión controversial

En una gran pelea, el mexicano Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada se consagró como el nuevo campeón mundial unificado supermosca de la Asociación Mundial de oxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al vencer por decisión dividida al nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González en el pleito estelar de la función que se celebró en el American Airlines Center, en Dallas, Texas, Estados Unidos y que en Panamá se observó por ESPN 2.

NOTA RELACIONADA: Estrada vs 'Chocolatito', una revancha que tardó pero que hoy se hará realidad

No obstante, el veredicto de los jueces fue controversial debido a que muchos vieron ganar al nicaragüense, contrario al pleito que efectuaron en 2012 cuando se vio favorecido por los oficiales en sus tarjetas pero que un gran sector había visto ganar al mexicano.

Estrada and Chocolatito both had their foot on the gas all night long. (@AutoZone) pic.twitter.com/fwrQnuT5l6