Gavi: "Xavi ha planteado muy bien el partido"

El español Gavi, futbolista del Barcelona, destacó la labor de su técnico, Xavi Hernández, a la hora de plantear el partido frente al Real Madrid, que acabó con victoria por 1-3 en una final de la Supercopa de España de la que fue nombrado mejor jugador.

"Hemos dominado bastante. El míster ha planteado el partido muy bien y lo teníamos todo muy claro", analizó.

"Feliz por la victoria. Todavía me queda mucho que mejorar, me veo muy bien pero hay que seguir mejorando", dijo.

"Es un clásico y una final. Lo hemos celebrado al máximo", añadió.

Además, Gavi definió su primer título con el Barcelona como algo que "llevaba deseando" desde que debutó y se calificó como "un jugador que siempre da todo por el equipo".

Xavi, feliz por cómo ganó su equipo

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se mostró encantado por "cómo" ganaron al Real Madrid (1-3), y consecuentemente el título de la Supercopa de España, en referencia a un juego "extraordinario" que a él "sí le importa".

"Muy satisfecho y contento. A mí me gusta el cómo. Si no jugamos bien no estoy del todo contento cuando ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Hoy pensamos en generar superioridad. Lo que he imaginado y planeado ha salido a la perfección. Estoy muy contento por mis jugadores, que han recibido muchas críticas injustas, y hoy se han liberado muchos jugadores. Esto da mucha confianza y tranquilidad para trabajar", dijo en rueda de prensa.

"Yo me quedo con el cómo, más que con el título; eso me importa muchísimo. Hay gente que dice que no, pero a mí sí. Hoy el cómo ha sido extraordinario", continuó.

"Se acerca al partido que queremos, perfecto seguro que no será", completó.

