Godoy: “En el fútbol ya no juega historia, no juega nombre”

Las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF subirán de nivel este sábado cuando la selección nacional reciba a Curazao, un combinado que viene dándole serios dolores de cabeza a sus demás rivales de la región y que con el holandés Patrick Kluivert en el banquillo se ha armado con futbolistas que militan en las ligas profesionales de Holanda, Inglaterra, Suecia, entre otras.

Aníbal Godoy, autor del primer tanto en el triunfo de 3-0 de Panamá sobre República Dominicana, sabe que el sábado tendrán en frente a un onceno con más oficio que los que enfrentaron en el Grupo D.

“Curazao es un equipo que tiene grandes jugadores, jugando en grandes ligas, este es un partido de 180 minutos (ida y vuelta), hay que ser pacientes y tratar de trabajar el partido el sábado”, dijo el volante.

Sostuvo que, si bien Panamá tiene más trayectoria futbolística que Curazao, en el fútbol actual “eso ya no es importante”.

“En el fútbol ya no juega historia, ya no juega nombre, ya no juega en qué club tú juegas; en las grandes ligas los equipos chicos les ganan a los grandes y sabemos que Curazao va a ser un rival difícil”, reiteró el mediocampista de la selección panameña.

Curazao lideró el Grupo C, al sumar 10 puntos, con 15 goles a su favor y uno en contra, mientras que Panamá mandó en la llave D al cosechar 12 unidades, con 19 tantos favorables y uno en contra. Ambos conjuntos se mantienen hasta el momento invictos en este clasificatorio hacia el Mundial Qatar 2022.

Godoy también agradeció a la afición que asistió el pasado martes al Estadio Nacional Rod Carew, ya que considera que la presencia de público es un “plus” para el equipo. “Sin la gente no hay fútbol, y ellos nos dan ese empuje cuando estamos sufriendo o teniendo un buen partido”.

El partido (de vuelta) donde se definirá oficialmente qué selección se queda con el pase a la Octagonal Final de la CONCACAF se jugará el próximo martes 15 de junio en la isla caribeña.