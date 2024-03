Griezmann: "Tenemos un portero increíble"

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, destacó que su equipo tiene un "portero increíble", Jan Oblak, tras la victoria en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Inter en la tanda de penaltis.

"Muy contento. Esto es el Atleti. Podéis estar acostumbrados a eso. Al final no hay ningún partido tranquilo y hay que pelear hasta el final. Estaba nervioso en los penaltis. La última tanda fue la final del Mundial (con Francia y con derrota ante Argentina) y perdimos; confiando mucho en los jugadores que iban a tirar y tenemos un portero increíble, que por fin gana una tanda de penaltis también", valoró a 'Movistar'.

Griezmann se recuperó a tiempo para el partido. "Sabía que era importante hoy. Son muchos esfuerzos para estar hoy jugando, trabajando mañanas, tardes, casi noches con los fisios y los recuperadores. Era una fecha clave. Apuntamos a esta fecha. Intentamos con el Bilbao, pero era imposible, porque no podía ni pisar. Hoy se me fueron cargando las piernas porque iba apoyando mal y hay gestos que me duelen", declaró.

