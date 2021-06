Guantes de Acero by Zona Box tendrá pesaje oficial

Los púgiles que verán acción en la cartilla ‘Guantes de Acero Zona Box 14’, de mañana sábado 19 de junio, tendrán que cumplir con el peso oficial de sus combates para quedar habilitados para combatir.

La ceremonia de pesaje oficial de esta función, organizada por la empresa G&V Entertainment, está programada para hoy a la 1 de la tarde en el Sports Center La Doce, en la ciudad de Panamá, que será la sede del programa. Dos horas antes (11 a.m.), se realizarán las respectivas pruebas de hisopados a boxeadores, entrenadores y oficiales que participarán del evento.

Publicidad

El pleito estelar de esta función será entre el venezolano radicado en Panamá, Keiver Fernández y el nicaragüense Keyvin Lara, quienes disputarán el título supermosca Fedelatin (AMB) a 9 rounds.

En la coestelar, el panameño Jaime ‘Lethal Kid’ Muñoz se medirá al nicaragüense Edwin Tercero a 8 asaltos y 126 libras. Otros combates: William Vargas vs Juan López a 8 rounds y 120 libras; Lorena Ascanio vs Azucena Zúñiga a 4 rounds y 113 libras; Héctor Ortega vs Javier Cáceres a 4 asaltos y 113 libras; Jhoyner Cervera vs Edwin Aparicio a 4 rounds y 122 libras; y Yani Castrellón vs Anahomi Jiménez a 5 asaltos y 108 libras.