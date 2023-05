Guardiola y su City ridiculizan al Real Madrid

Se terminó la lámpara de los milagros del Real Madrid en Europa. Se acabaron las remontadas, las proezas y la emoción. La engulló una máquina de hacer fútbol, una trituradora de rivales llamada Manchester City, que destrozó al equipo blanco en la mejor noche en su historia en la Liga de Campeones (4-0).

Dos goles de Bernardo Silva, uno de Éder Militao en propia puerta, otro de Julián Álvarez y, sobre todo, un torrente de juego en la primera parte borró al conjunto de Carlo Ancelotti del mapa. Siempre tarde, siempre peor, el equipo madridista adoleció de un mejor esquema, de muchos minutos de fútbol y del hambre que esta vez sí tuvo un City que nunca verá la ansiada 'Champions' tan cerca como esta vez.

Quizás nunca se había visto tan desdibujado al Real Madrid en su escenario preferido. Desaparecido, derrotado, sin concentración, detrás de una pelota que solo le era esquiva y que tenía que dar gracias que no acabara en la red jugada tras jugada. El Real Madrid, el equipo al que nunca hay que dar por muerto, esta vez salió sin vida al Etihad.

Una goleada “con dolor”

Pep Guardiola aseguró tras eliminar al Real Madrid que jugaron con "el dolor de llevar todo un año con la eliminación del año pasado presente".

"Creo que el dolor que tuvimos el año pasado estuvo ahí. La energía que hemos tenido durante un año siendo criticados ha estado ahí. Hoy han tenido la recompensa que se merecen. Hemos jugado con el dolor de llevar todo un año la eliminación el año pasado. He tenido la sensación que hemos tenido eso muy presente y hoy ha salido. Lo hemos sacado todo. El deporte siempre te da una segunda oportunidad, siempre te da revancha", aseguró Guardiola en rueda de prensa.

El técnico español disputará su cuarta final de la Champions League, la segunda con el City, y explicó este miércoles que lo que hace grande a un equipo es estar cada año luchando por los títulos más grandes.

"No tengo tantas expectativas como para pensar que voy a ganar la Champions siempre ¿Las veces que he perdido es porque los demás son malos? Los rivales también juegan. Dicen que el City jugó mal en el Bernabéu, ¿y por qué no decimos que el Madrid jugó bien? No se puede ganar siempre. Lo mejor es llevar al equipo a las rondas finales y si estás a menudo ahí y juegas finales, algún día la ganas".

