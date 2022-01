¿Habrá nuevo campeón del béisbol juvenil?

La lucha por el título del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2022, dedicado a la memoria del pelotero Marlon Mesa inicia hoy con la expectativa de si la novena de Coclé podrá repetir como monarca de la pelota nacional de esta categoría.

El torneo arranca hoy con seis partidos, teniendo como el partido oficial de inauguración el que sostendrán Coclé y Panamá Metro en el Remón Cantera de Aguadulce a las 7 p.m. También jugarán Colón vs Panamá Oeste en el Horacio Mena a las 7:30 p.m.; Chiriquí vs Darién en Metetí; y Herrera vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses; .

Los coclesanos, actuales campeones nacionales de la categoría juvenil, vienen nuevamente con un equipo competitivo que aspira a llevarse los máximos honores del torneo.

“El pitcheo es una de nuestras armas, para que las cosas se nos puedan dar en el 2022. Es una responsabilidad que tenemos con nuestros aficionados, así que estamos trabajando en esa dirección”, expresó Rodrigo Merón, director técnico de Coclé.

Merón agregó que a pesar de que algunos jugadores profesionales no recibieron permisos tienen un buen material para dar la batalla.

Otro equipo que en papel debe estar peleando los primeros lugares es el de Panamá Oeste, el cual tiene una destacada camada de jugadores que viene trabajando juntos desde las categorías menores.

“Tenemos un equipo completo, un equipo más maduro, con 12 peloteros que repiten, mucha más experiencia y conscientes del nivel que tenemos para salir adelante. Hay muy buenos comentarios de nuestro equipo, pero tenemos que salir enfocados a darlo todo en el terreno”, dijo Ángel Sevillano, director técnico de Panamá Oeste.

Sistema de campeonato

El sistema de competencia del torneo nacional de béisbol juvenil consiste en jugar en dos grupos, en un calendario de dos vueltas en su grupo y una ronda de intergrupo. En el A están Panamá Metro, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Darién, mientras que en el grupo B están Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí Occidente, Panamá Este y Bocas del Toro.

Los ocho mejores récords (independiente a qué grupo pertenecen) clasificarán a la Ronda de 8 equipos, en la que los equipos se enfrentarán en series al mejor de cinco juegos (1 vs 8; 2 vs 7; 3 vs 6; y 4 vs 5).

Las semifinales y Final se jugarán a series al mejor de 7 encuentros.