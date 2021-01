Hazard querría la sed de Cristiano, la zurda de Messi y la clase de Zidane

Si los Reyes Magos le ofrecieran algo de Cristiano Ronaldo, de Leo Messi y de Zindine Zidane al capitán de las selección de Bélgica y delantero del Real Madrid, Eden Haazard se quedaría con el ansia de victorias del portugués, con el pie izquierdo del argentino y con la clase futbolística del francés.

"Su pie izquierdo", dice Hazard sin dudar sobre Messi en una entrevista concedida a la radiotelevisión pública RTBF con motivo de su 30 cumpleaños, en la que añade que de Ronaldo se quedaría con "su sed de ganar, su sed de trofeos y sus ganas de marcar siempre".

Y de Zidane, su actual entrenador en el club merengue y tercero de los futbolistas del que se le ofrece apropiarse de una cualidad, optaría por "la clase".

"Aunque yo tenga también clase, ¿no? Pero él, él tiene más", bromeó el delantero del Real Madrid en una de las respuesta de una serie de 30 preguntas cortas, una por año cumplido este 7 de enero, y muchas de ellas en clave navideña, lo que le permitió asegurar que si la FIFA le ofreciera cambiar ya regla del fútbol elegiría que desapareciera el VAR.

"Le quita tanta diversión al fútbol, tantas emociones. Marcamos y luego nos preguntamos qué va a pasar. Bueno, ha corregido muchos errores, pero la injusticia también es la belleza del fútbol. Sin dudarlo ¡Ciao al VAR!", añadió.

RIQUELME

En caso de que pudiera viajar al pasado y coincidir con un futbolista de otra época, dado que ha tenido ya trato profesional con Zinedine Zidane en el Real Madrid y con Thierry Henry cuando estaba en el cuerpo técnico de las selección de Béélgica como ayudante de Roberto Martínez, Hazard elegiría al argentino Juan Román Riquelme.

"Si no hubiera estado cerca de Zidane y Thierry Henry, los habría mencionado. Pero un jugador que nunca he conocido me llevaría a Riquelme. Vi todos sus vídeos cuando era más joven. Sí, me gustaría encontrarme con él en un campo o simplemente hablar con él. Sería genial", comentó.

Al 2021 el delantero le pediría tener menos lesiones que en el 2020 y mejorar su nivel en el Real Madrid.

"Porque la gente, y yo primero, espera que juegue un poco más y que juegue bien. ¿Y más en general? Salud y que poco a poco todo vuelva a la normalidad con este virus que empieza a pesar sobre mucha gente", dijo.

COLGAR LAS BOTAS

El delantero evitó responder si tiene intención de seguir jugando hasta los 35 años, aunque reconoció que alguna vez piensa sobre el final de su actual contrato con el Real Madrid hasta los 33 años y medio.

"Veremos si el cuerpo me deja tranquilo. Si las lesiones se acumulan no llegaré hasta los 35 años. Hace falta divertirse. Cuantos más años sumas más necesita uno divertirse, ¿verdad?. Eso es lo que necesito. Siempre estaré en el fútbol pero tal vez no sea profesional", comentó.

Y aseguró que no nota demasiado haber entrado en la treintena, no más que cuando cumplió 28 o 29 años.

"Empiezas a envejecer, pero bueno, todavía me siento joven. Eso es lo más importante", dijo.

SALIR DE FIESTA

El materia de celebraciones, aseguró que le da igual qué música bailar si está "acompañado de buenas personas", confesó que alguna vez ha terminado bailando encima de una mesa con alguna copa de más y dijo que para salir de fiesta con futbolistas elegiría a sus compañeros de selección Christian Benteke, delantero del Crystal Palace, y Thibaut Courtois, portero del Real Madrid.

Si tuviera que quedarse con tres momentos de su carrera elegiría su primer partido como profesional en el Lille, club donde debutó, su primer encuentro con la camiseta del Chelsea y su debut con el Real Madrid.

"Suele decirse que la primera vez no se olvida, ¿no?", bromeó Hazard, que si pudiera cambiar un partido de su carrera elegiría que el francés Samuel Umtiti hubiera fallado su remate de cabeza contra Bélgica en la semifinal del Mundial de Rusia 2018.

"Umtiti falla de cabeza, salimos al contraataque y Romelu (Lukaku) marca el 1-0. Ganamos y ciao, vamos a la final", contestó.