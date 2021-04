Herrera clasifica a la Final del Nacional de Béisbol Juvenil y se medirá a Coclé

Herrera, actual campeón del béisbol nacional juvenil, clasificó a la final del campeonato de esta categoría, al vencer …… a y barrerlo en la serie semifinal.

Con la clasificación, los herreranos tendrán la oportunidad de retener su corona cuando se enfrente a Coclé a partir del martes, curiosamente la misma final del año pasado, en la que los azuerenses ganaron el título en seis juegos.

Desde un inicio los herreranos partieron por delante con dos carreras en el primer inning, sumando dos más en el tercero e igual cantidad en el cuarto inning para poner el marcador 6-0.

Los Santos recortó la desventaja con una carrera en el sexto y dos más en el séptimo inning. No obstante, después de allí, no pudieron anotar en lo restó del partido.

Herrera ligó siete imparables y cometieron cinco errores, mientras que Los Santos conectó nueve hits y tuvieron cuatro fallas a la defensa.

El lanzador ganador fue el abridor Brayan Vergara, quien lanzó cinco entradas completas, permitió una carrera, seis hits y ponchó a seis. También trabajaron Rance Pinilla y César Reyes, quien se anotó el juego salvado.

El derrotado fue el abridor Ismael Velasco, quien en tres entradas completas, permitió las seis carreras, cinco hits, dio una base por bola y ponchó a dos.

Los mejores a la ofensiva por Herrera fueron Ángel Rodríguez, quien a pesar de no haber conectado imparable en cuato turnos anotó dos carreras; Alexander Castillero de 5-2 (una carrera anotada, un ponche), Ángel Rivera de 3-1 (dos carreras anotadas y una base por bola); Abdiel Alonso de 4-2 (dos carreras remolcadas); y Pablo Moreno de 5-1 (dos carreras empujadas, un ponche).

Por Los Santos destacaron a la ofensiva Joaquín Cedeño de 5-2 (una carrera anotada, dos ponches); Diego Meléndez de 5-3 (una carrera anotada y una impulsada); Nadier Cano de 5-1 (una carrera remolcada, dos ponches); y Roberto Domínguez de 5-1 (una carrera empujada, dos ponches).