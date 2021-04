Herrera y Coclé parten por delante en las Semifinales del Béisbol Juvenil

Herrera y Coclé ganaron contundentemente en el primer partido de la fase semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, al vencer 6-0 a Los Santos y 12-4 a Panamá Oeste respectivamente.

Las dos series continuarán el miércoles con el segundo partido a partir de las 7 de la noche en los estadios Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández (Herrera vs Los Santos) y el Remón Cantera de Aguadulce (Coclé vs Panamá Oeste).

Herrera blanquea a Los Santos

En el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas, Herrera pintó de blanco a Los Santos 6-0 para tomar ventaja en la serie 1-0.

Nuevamente el pitcheo herrerano se mantuvo hermético y no permitió carreras a la ofensiva contraria, sumando ya 26 episodios sin permitir anotaciones.

El abridor Joshua Saavedra y los relevistas Ángel González y César Reyes se combinaron para no dar libertades a la ofensiva santeña, la cual solo conectó cinco imparables.

El lanzador ganador fue González, quien en cuatro entradas solo permitió un hit, no dio base por bolas y ponchó a cuatro. El derrotado fue el abridor Ismael Córdoba, quien no tuvo una buena salida, al cargar con las seis carreras de los herreranos, permitió cinco hits, dio tres base por bolas y ponchó a dos.

Herrera conectó siete imparables y a la defensa no cometió errores. Los mejores a la ofensiva herrerana fueron Ángel Rivera de 5-2 (1 ponche) y Rubén Deago de 3-2 (dos carreras anotadas, una impulsada y una base por bola).

Los cinco hits de Los Santos fueron conectados por Diego Meléndez, Yeison Austin, Luis Pérez, Roberto Domínguez y Manuel Moreno.

Coclé 12- Oeste 4

En el estadio Remón Cantera de Aguadulce, la ofensiva coclesana sigue encendida, al ganar 12 carreras a cuatro a Panamá Oeste, tomando ventaja en la serie 1-0.

La ofensiva coclesana madrugó a Los Santos anotando tres carreras en el primer inning, dos en el segundo, dos más en el tercero, tres en el cuarto, una en el sexto y otra más en el octavo inning para sellar el triunfo.

Panamá Oeste reaccionó en la parte alta del séptimo inning anotando dos carreras y añadiendo dos más en el octavo.

Los coclesanos ligaron 14 hits y no cometieron errores al cuadro, mientras que los Vaqueros conectaron siete imparables y tuvieron dos errores al cuadro.

El lanzador ganador fue el abridor Novel Vega, quien tiró siete entradas completas, permitió dos carreras, cinco hits y ponchó a seis bateadores. El derrotado fue el abridor Juan Reyes, quien solo tiró una entrada, permitiendo las tres primeras carreras de Coclé.

Los mejores a la ofensiva de Coclé fueron el refuerzo Luis ‘Cholin’ Sánchez de 4-4 (cinco carreras anotadas, dos impulsadas y dos base por bolas) y Carlos González de 5-3 (una carrera anotada, seis impulsadas).

El mejor por Panamá Oeste fue Miguel Domínguez de 4-2 (una carrera anotada y un ponche).