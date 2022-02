Hexagonal de La Amistad continúa este domingo

Cuatro partidos, incluyendo un amistoso, tendrá la jornada del Hexagonal de la Amistad de Softbol que se disputa todos los domingos en el Complejo Deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz.

A las 9 de la mañana, la tanda iniciará con un partido amistoso entre el equipo de 60 años y más de Panamá Este y el de Santa Clara, bajo la dirección de Félix Herrera.

Este encuentro será dedicado al señor José Chen y al diputado Edwin Zúñiga, quienes serán el lanzador y bateador de honor respectivamente.

Luego se darán los partidos entre Panamá Este B vs Metro A, Metro A vs Chiriquí (Las Leyendas) y Metro B vs Los Almendros.