H.R. quitó invicto a Stallions en liga de softbol de 50 años y Más

El Club Deportivo H.R. obtuvo su primera victoria en el Campeonato de Bola Suave del Circuito 8-6, antiguo 8-10, para peloteros mayores de 50 años y más, al vencer 7-2 a Stallions y de paso quitarles el invicto.

El partido formó parte de la tercera jornada de esta liga deportiva ‘Copa H.D. Edwin Zúñiga’, que se disputa todos los sábados en el Complejo Deportivo ‘MVP Sports City’.

El lanzador ganador fue Constantino Cruz, mientras que el derrotado fue Blas Pérez.

Los mejores bateadores de H.R. fueron Horacio Rodríguez 1-1 (2 bases por bola, 1 anotada), Orlando ‘El Profesor’ Vergara de 3-3 (2 carreras empujadas) y José Luis Vargas de 3-1 (2 carreras empujadas).

Un equipo que sí mantuvo el invicto fue el de los Bodegueros, el cual derrotó a los Warriors 7-1.

El lanzador ganador fue Dídimo Moreno y el derrotado Eric Atencio.

Por los Bodegueros brillaron a la ofensiva Fernando Zagal de 3-2, Luis Iglesias de 3-2 (2 carreras empujadas), Miguel Pérez de 3-2 y Lázaro Alvarado de 3-3 (3 carreras empujadas).

En otro partido, el equipo 24 de Diciembre venció 10 carreras a 4 a Nicholson Softball Team.

Los mejores bateadores por la 24 de Diciembre fueron Francisco Domínguez de 3-2 y Arcenio Domínguez de 2-1 (3 carreras empujadas).

Tocumen, por su parte, venció 18-7 a La Hermandad. El pitcher ganador fue Diógenes Ramos y el derrotado Eliécer Gordón.

Bodegueros sigue encabezando la tabla de posiciones con tres victorias sin derrotas. Le siguen Stallions y 24 de Diciembre con 2-1, Warriors 1-1, La Hermandad, HR y Tocumen 1-2 y en el sótano Nicholson con 0-2.

Mañana sábado la jornada es la siguiente: La Hermandad vs Warriors (2:00 p.m), 24 de Diciembre vs Stallions (4:00 p.m), Bodegueros vs Nicholson (6:00 p.m) y Deportivo H.R. vs Tocumen (8:00 p.m).

