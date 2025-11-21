Deportes - 21/11/25 - 12:00 AM

Infantino envía carta de felicitación a Panamá

Por: Redacción critica.pa@epasa.com -

El presidente de la FIFA Gianni Infantino envió una carta de felicitación a la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y su presidente Manuel Arias, por su clasificación al Mundial 2026 luego de quedar de primer lugar en el grupo A de eliminatorias Concacaf.

Gianni Infantino recalcó que la clasificación "fue testimonio del esfuerzo colectivo y la determinación inquebrantable de todos los involucrados".

"Este notable logro es testimonio del esfuerzo colectivo y la determinación inquebrantable de todos los involucrados. Nuestras más sinceras felicitaciones a los jugadores, al entrenador, a todo el personal, a la dirección y, por supuesto, a los apasionados aficionados", destacó en el escrito.

