Deportes - 16/10/25 - 12:00 AM

Inicia colocación de grama sintética al Mariano Bula

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El estadio Mariano Bula de colón va tomando forma y es una realidad que pronto los habitantes de esta provincia tendrán nuevamente un coliseo para la práctica del béisbol.

Una nota de prensa de Pandeportes informó que ya iniciaron los trabajos de colocación de la grama sintética, la primera a nivel nacional sin SBR (caucho granulado), que evita la contaminación ambiental, permite mayor durabilidad y eleva el estándar para un mejor nivel de juego.

Los trabajos, a cargo de la Corporación Abisal Panamá, tomarán alrededor de 25 a 40 días dependiendo las condiciones climáticas en la Costa Atlántica.

El nuevo césped sintético es elaborado en Alicante, España y entre las ventajas principales está la durabilidad, al no utilizar caucho granulado su mantenimiento es menor y se convierte en la primera cancha del país que cuida el medio ambiente ya que sólo lleva arena.

Además, permite mayor rendimiento a toda hora para jugar béisbol, tendrá tonalidades verde y marrón en la zona de advertencia y mayor permeabilidad para filtrar más rápido el agua que una grama natural.

Esta grama sintética no se cose y se une con pegamento poliuretánico para evitar lesiones.

Te puede interesar

Baloncesto ultima preparación para Guatemala 2025

Baloncesto ultima preparación para Guatemala 2025

 Octubre 15, 2025
Qatar y Arabia Saudí aseguraron pase

Qatar y Arabia Saudí aseguraron pase

 Octubre 15, 2025
Primer entrenador despedido en la NFL

Primer entrenador despedido en la NFL

 Octubre 15, 2025
Panamá inicia el camino hacia la Copa América de Béisbol

Panamá inicia el camino hacia la Copa América de Béisbol

 Octubre 15, 2025
Boliche panameño a buscar medallas en Juegos Centroamericanos

Boliche panameño a buscar medallas en Juegos Centroamericanos

 Octubre 15, 2025

El estadio, con una capacidad para 5,000 aficionados y estacionamientos para 102 vehículos, tendrá locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, baños públicos, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores por dormitorio, cabinas de prensa, enfermería, luminarias, pantalla y cintillos publicitarios de última generación.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas