Instalado en Japón y listo para su debut en un mundial de atletismo

El experimentado atleta panameño Yassir Cabrera ya está instalado en Tokio, Japón y listo para su debut en un mundial de atletismo cuando compita en el evento de los 35 kilómetros marcha.

Cabrera verá acción en el primer día de competencia. Por diferencia de horario, la especialidad de Cabrera se disputará mañana viernes 12 de septiembre a las 6 de la tarde (hora de Panamá).

Será el primer mundial de atletismo para Cabrera, de 37 años, quien retornó a la competencia en el 2016.

La clasificación de Cabrera se dio en el marco del Dublin Race Walking Summer Challenge, en Dublin, Irlanda, realizado el pasado 13 de julio.

En esta competencia, Cabrera logró la mejor marca de su carrera con un tiempo de 2:37:09 y estableciendo un nuevo récord nacional.

Este registro le valió subir en el ránking mundial y entrar en la posición N.°44 de los 50 mejores del mundo en esta modalidad del atletismo.

El atleta panameño ha realizado varias sesiones de entrenamiento en Tokio afinando detalles para lo que será su participación en la máxima cita del atletismo.

Además de Cabrera, también representará a Panamá Gianna Woodruff, quien competirá en los 400 metros con vallas.

La presentación de Woodruff está programada para este domingo 14 de septiembre a partir de las 9:20 de la noche, hora en que inician los heats clasificatorios de esta modalidad.

Para Woodruff, será su quinta participación y de forma consecutiva en un mundial de atletismo.