Jaime Barría lució bien en su primera apertura de la campaña 2023

El lanzador panameño Jaime Barría tuvo su primera apertura en la campaña 2023 de las Grandes Ligas y cumplió de una gran forma con su equipo los Angelinos de Los Angeles, que vencieron 2-1 a los Medias Rojas de Boston.

Aunque no se llevó la victoria, Barría tuvo una buena labor al trabajar las cinco primeras entradas en las que enfrentó a 17 bateadores, no permitió carreras, solo le conectaron dos hits, no dio base por bolas y ponchó a seis para dejar su efectividad en 1.61. Realizó un total de 64 pitcheos, de los cuales 42 fueron strikes.

Publicidad

Barría había tenido participación este año en diez juegos y en todos tuvo actuación como relevo.

En total, el lanzador capitalino tiene marca de 1-1. Ha trabajado 28 episodios, ha permitido 8 carreras, le han conectado 18 hits (dos jonrones), ha dado seis base por bolas y tiene 27 ponches.

Contenido Premium: 0