Jaime Muñoz busca seguir ascendiendo

El prospecto panameño Jaime ‘Lethal Kid’ Muñoz busca hoy sábado un triunfo que lo mantenga en el camino ascendente en su carrera profesional luego de retornar el pasado 21 de mayo.

‘Lethal Kid’ Muñoz enfrentará al nicaragüense Edwin Tercero a 8 asaltos y 126 libras en el combate coestelar de la función ‘Guantes de Acero Zona Box 14’, organizada por la empresa G&V Entertainment y que tendrá como sede el Sports Center La Doce, en la ciudad de Panamá.

Es importante que Muñoz logre una victoria debido a la larga inactividad que tuvo en su carrera deportiva.

De 23 años, ‘Lethal Kid’ Muñoz había tenido su último combate el 26 de julio de 2019 ante el también prospecto José ‘El Magnífico’ Núñez, con quien protagonizó un reñido encuentro que fue declarado empate.

El pasado 21 de mayo retornó a los tinglados ahora con su nueva cuadra ‘High Level Boxing’ y sus apoderados Roberto Mora y Edwin González, logrando un triunfo por nocaut técnico en el segundo round sobre su compatriota Nando Vailarin.

Ayer, en la ceremonia de pesaje oficial, ambos púgiles cumplieron responsablemente. Muñoz registró 126 libras y su rival 125.

Pleito estelar

El combate estelar de la función será entre el venezolano radicado en Panamá, Keiver Fernández y el nicaragüense Keyvin Lara, quienes disputarán el título supermosca Fedelatin (AMB) a 9 rounds.

Otros combates: William Vargas vs Juan López a 8 rounds y 120 libras; Lorena Ascanio vs Azucena Zúñiga a 4 rounds y 113 libras; Héctor Ortega vs Javier Cáceres a 4 asaltos y 113 libras; Jhoyner Cervera vs Edwin Aparicio a 4 rounds y 122 libras; y Yani Castrellón vs Anahomi Jiménez a 5 asaltos y 108 libras.

El evento deportivo iniciará a las 3 de la tarde con varios combates olímpicos, mientras que a partir de las 6 de la tarde arrancarán los encuentros profesionales.

La función boxística, a pesar de realizarse a puertas cerradas, podrá ser vista en vivo a través de COS (canal de Tigo) a partir de las 6 de la tarde.