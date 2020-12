Javier Ainstein: ‘Tenemos que definir los partidos’

Un cierre ganador de fase regular impulsó al Tauro directamente a las semifinales del Torneo Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Con el argentino Javier Ainstein al mando, los taurinos tuvieron un comienzo titubeante en este particular campeonato, en el que vinieron a despertar en la jornada cinco, cuando consiguieron su primera victoria al imponerse 1-0 al Plaza Amador en el llamado Clásico Nacional.

Ese fue el primero de cuatro triunfos en las últimas cinco fechas del torneo para Tauro, que cerró la ronda regular con victoria de 1-0 ante el Atlético Chiriquí. Y aunque están en ‘semis’, Ainstein quedó con algunas preocupaciones luego de su visita a territorio chiricano, el lunes. Siente que su equipo está perdonando demasiado a los rivales, y sabe que el no hacer los deberes de cara al gol les puede pasar factura.

“Creo que (ante Chiriquí) empezamos el partido jugando muy bien, salíamos jugando con mucha claridad desde atrás (…) Creo que hicimos muy buen trabajo (en el primer tiempo). No quedo tan satisfecho con el segundo tiempo, sufrimos mucho, defendimos muy cerca del arco, pero creo que nos hubiéramos ahorrado todo eso si se hubiese liquidado el partido antes, y no lo liquidamos (…) Entrábamos hasta el área con balón dominado y no (definíamos), creo que esto más adelante nos puede costar”, advirtió el técnico del conjunto albinegro.

“Tenemos que definir los partidos, con San Francisco (jornada 8) también, último cuarto del partido, tuvimos oportunidades y no sentenciamos”, recordó Ainstein.

Los de Pedregal, segundos de la clasificación, finalizaron la regular con 11 goles a favor y nueve en contra.

En semifinal, Tauro enfrentará al ganador de la llave de ‘playoffs’ que mejor posicionado quedó en la fase regular.

Por su parte, el Club Atlético Independiente (CAI), líder de la ronda regular, se medirá en ´semis’ al vencedor de ‘playoffs’ que más bajo haya quedado en la clasificación del torneo.

Alianza-Costa del Este y Plaza Amador-San Francisco se batirán a partido único por el cupo a las semifinales, mañana y el viernes, respectivamente.