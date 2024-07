Jesse Rodríguez acabó con el reinado de ‘El Gallo’ Estrada

En duelo de mexicanos Jesse Rodríguez (20-0, 13KOs) subió al trono de los césares de los pesos pequeños al ganar por nocaut en siete asaltos y arrebatarle el cetro de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a Juan Francisco ‘El Gallo’ Estrada (44-4, 28KOs).



