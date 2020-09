Jorge Dely Valdés se hace cargo del Plaza Amador y promete trabajo

El exseleccionador sub-20 de Panamá Jorge Dely Valdés dijo hoy miércoles que es un gran reto dirigir al Plaza Amador en el torneo Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y que trabajará para que su equipo sea protagonista en el campeonato.

NO DEJES DE LEER: ‘Gaby’ vuelve a marcar, pero el Independiente es goleado

Publicidad

"Sé a donde voy... es un gran reto porque es un equipo de los más importantes del país. Yo prometo trabajo como es mi costumbre, porque quiero que mi equipo sea protagonista", declaró el exjugador de la selección mayor panameña de fútbol

Dely Valdés se atrevió a prometer un título para los "leones" placinos, algo que no consiguen desde el Clausura 2016 de la LPF, cuando derrotaron en la final al Chorrillo y sumaron su sexta estrella.

"Plaza Amador tendrá que mostrar su jerarquía y salir con el pensamiento de ganar el título, en un torneo que nos será fácil", señaló el otrora jugador del Nacional de Uruguay.

En el Clausura 2019 de la LPF, el Plaza Amador terminó eliminado en las semifinales del campeonato.

Dely Valdés llega al Plaza Amador, club fundado en abril de 1955, luego de comandar los banquillos del Tauro (2014-2015) y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) (2016-2017).

Para este campeonato, Jorge Dely adelantó que presentará una plantilla renovada, con una mezcla de algunos jugadores con contratos y jóvenes de la cantera placina.

"Se pierden muchas figuras, por la pandemia que nos ha golpeado a todos. Vamos a apostar con los jugadores jóvenes y los que mantienen contrato con el club", dijo.

NO DEJES DE LEER: El CAI chorrerano pule sus armas

Advirtió de que con esa nueva camada de jugadores intentarán "estar arriba y peleando". "Trataré de verlos bien en este campeonato, para luego encarar el 2021 con una mayor visión", añadió.

El estratega panameño adelantó que tienen programado arrancar la pretempoarada el lunes próximo, aunque aún no tienen decidido dónde lo harán debido a que el estadio Maracaná, su casa, ubicado en el barrio de El Chorrillo, en la capital panameña, está cerrado.

"Los jugadores tienen 8 meses sin jugar, no será nada sencillo", reiteró el exariete del Consadole Sapporo del fútbol de Japón.

"Sabemos que habrán muchas imprecisiones y errores, eso será normal, pero intentaremos de equivocarnos menos y hacer un mejor trabajo", puntualizó.