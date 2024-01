José ‘El Magnífico’ Núñez busca iniciar el 2024 con triunfo

El púgil José ‘El Magnífico’ Núñez, ‘Boxeador del Año 2023’ en panamá, buscará hoy iniciar con el pie derecho su temporada 2024 cuando enfrente al colombiano Maykol Mendoza.

El pleito, pactado a 8 asaltos y 135 libras será el estelar de la función ‘Guantes de Acero 26’, la cual iniciará a las 8 p.m. y tendrá como sede los jardines del Hotel el Panamá. El programa es organizado por la empresa G&V Entertainment, del promotor Diego Victoria.

Ayer, en la ceremonia de pesaje oficial, tanto Núñez como Mendoza no tuvieron problemas, marcando el panameño 134 1/4 libras, mientras que el colombiano pesó 134 1/2.

‘El Magnífico’ Núñez, de 25 años y miembro de la cuadra ‘Los Guerreros Boxing’, de Enrique Macintyre, tuvo un excelente año 2023 con tres triunfos sin derrotas. Hoy se presentará con récord de 16 triunfos, cero derrotas, dos empates y siete nocauts.

Por su parte, ‘El Diamante’ Mendoza, de 22 años, tiene un récord profesional de 15 triunfos, tres derrotas y 13 nocauts.

Otros seis combates profesionales serán el soporte de la cartilla más dos pleitos del programa olímpico 'Gancho Perfecto', el cual organiza también G&V Entertaiment junto a la Dirección para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los otros pleitos de la cartilla profesional son: Sayda Mosquera (Panamá) vs Basilia Mancilla (Colombia) a 6 rounds y 122 libras; Karol Hibbert (Panamá) vs Claudia Zarco (Nicaragua) a 4 rounds y 147 libras; Isaac Samaniego (Panamá Oeste) vs Roberto Reyes (Panamá) a 4 rounds y 115 libras; Maximiliano Bonilla (Panamá) vs Jafeth Araúz (Panamá Oeste) a 4 rounds y 135 libras; Janicy Dos Santos (Angola) vs Yacksury Gordon (Panamá) a 4 rounds y 130 libras; y Abdiel Gallardo (Darién) vs Leiner Rodriguez (Panamá Oeste) a 4 rounds y 124 libras.

