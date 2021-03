Juan Francisco Estrada y Román ‘Chocolatito’ González suben hoy a la báscula

El mexicano Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada y el nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González, campeones mundiales supermosca del CMB y AMB respectivamente, tuvieron ayer su penúltimo encuentro previo al choque unificatorio de mañana sábado en el American Airlines Center de Dallas, Texas.

"There's a lot of expectation... It's going to be exciting!" @GalloEstradaOfi is out for revenge in the rematch #EstradaChocolatito2 pic.twitter.com/9GXsMLf9cS

Hoy, a la 1 de la tarde (hora de Panamá), está programada la ceremonia de pesaje oficial para este encuentro que será de revancha, ya que se enfrentaron en 2012, ganando en esa ocasión ‘Chocolatito’ González.

"It's an important fight for both Nicaragua and Mexico."@chocolatitobox looks to take the belts back to after Saturday night's clash of kings EstradaChocolatito2 pic.twitter.com/44VZPIWgaC