Jugadores de la Selección de Panamá retornan con sus clubes

Después de lograr la clasificación al Mundial de Fútbol 2026, los integrantes de la Selección de Panamá retornaron a sus respectivos clubes para continuar los torneos.

Panamá logró la clasificación al Mundial de 2026 la noche del martes, al lograr la victoria 3-0 sobre El Salvador combinado a la derrota de Surinam 3-1 ante Guatemala.

Ayer mismo, estaban programados los partidos de Play In del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mexicana entre Juárez FC, de José Luis ‘Puma’ Rodríguez vs los Xolos de Tijuana, además del encuentro entre los Tuzos del Pachuca vs Pumas de la Unam, del panameño Adalberto Carrasquilla, quien no jugó por acumulación de tarjetas (un partido de suspensión).

Cabe destacar que ayer, previo al partido, ‘Puma’ Rodríguez recibió un homenaje por parte de su club y compañeros del equipo, por haber logrado junto con sus compañeros de selección, la clasificación de Panamá al Mundial 2026.

Para hoy viernes se espera que José Fajardo y Azarías Londoño vean acción la Universidad Católica de Ecuador, la cual enfremtará a Libertad en el fútbol ecuatoriano.

Por su parte, Las Palmas, donde milita el volante Edward Cedeño, enfrentará al Albacete en la segunda división de España

Para mañana sábado, el Saprisa, donde milita el defensa Fidel escobar, jugará ante Herediano en la primera división del fútbol costarricense.

Por su lado, el delantero Cecilio Waterman y su equipo, el Coquimbo Unido, que ya aseguró el título en la Liga de Chile, enfrentará a La Serena.

Para el lunes 24 de noviembre se dará un duelo especial de panameños cuando el volante Aníbal Godoy, del San Diego FC, y el defensa Carlos Harvey, del Minnesota United FC, se enfrenten con sus respectivos equipos en las semifinales de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS).

El partido se disputará a las 10 de la noche (hora de Panamá) en el Snapdragon Stadium, estadio del San Diego FC.