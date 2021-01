"Jugar en césped artificial no es excusa; tenemos que cumplir"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman admitió de la particularidad que entraña para su equipo disputar este jueves los diciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Cornellà, pero advirtió que eso no puede servir de coartada para hacer un mal partido.

"Seguramente los jóvenes de nuestra plantilla y uno o dos jugadores del B están más acostumbrados a jugar en este tipo de terrenos. Los mayores no sé cuánto hace que no han jugado en un campo artificial, y siempre cuesta porque el fútbol es diferente. Pero hay que prepararse y no es excusa para no jugar bien; tenemos que cumplir", afirmó en rueda de prensa.

Koeman recordó que "en la Copa siempre hay sorpresas", como la eliminación del Atlético de Madrid a manos del Cornellà: "Equipos de Segunda B que juegan en casa, en campos de césped artificial a los que no estamos acostumbrados, y es un partido complicado que hay que afrontar con seriedad, porque para ellos es el partido del año".