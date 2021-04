Klopp: "Tenemos que creer en la remontada"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que tienen que creer en la remontada contra el Real Madrid pese al 3-1 que arrastran de la ida.

"No hay mucho que perder cuando tienes un 3-1, pero tenemos que intentarlo si queremos pasar de ronda. Eso fue solo la primera ida de la eliminatoria. Para mí no es tan importante el resultado, como la actuación, lo importante es que ganemos el partido y juguemos como sabemos. Con la calidad que tiene el Madrid tenemos que defender lo mejor que podamos o pasará lo de la ida. No sé si conseguiremos la remontada, pero tenemos que creer en ello", dijo Klopp en rueda de prensa.