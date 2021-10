Koeman: "El club a mí no me ha dicho nada"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que "el club" no le ha dicho "nada" sobre su futuro, en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará este sábado al conjunto azulgrana con el Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano.

"Me he enterado que esta mañana el presidente estuvo aquí (en la Ciutat Esportiva Joan Gamper), pero no lo he visto. Una vez más, a mí no me han dicho nada. Pero tengo orejas y tengo ojos y ya sé que se filtran muchas cosas y algo debe ser verdad", añadió sobre el hecho de que se hable sobre sus posibles sustitutos en el banquillo.