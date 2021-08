Koeman: "En el fútbol es normal que sufras"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que la victoria de este domingo ante el Getafe (2-1) es "psicológicamente un gran paso" para su equipo, porque el año pasado no consiguieron ganar "varios partidos como este".

"Recuerdo varios partidos el año pasado donde nos metimos atrás, no pudimos aguantar, y nos empataron los partidos hasta ganarnos. Psicológicamente creo que es un gran paso porque hemos sabido sufrir", manifestó en rueda de prensa.

Koeman explicó que "es normal que en el fútbol sufras en algunos partidos" porque "no juegas siempre a tu nivel", pero dio mucho valor a los tres puntos y a la contribución de los jóvenes para lograrlos.

"Con la entrada de Nico y de Gavi estuvimos posicionalmente mejor con balón y hubo más balón en nuestro poder. Estoy contentísimo por su juego y sobre todo por su personalidad con esos 17 o 18 años", subrayó.

El neerlandés aceptó que sus jugadores tuvieron problemas con la posesión en el inicio de la segunda parte y valoró positivamente la participación desde el banquillo de Dest y Mingueza en la banda derecha.

Además, el técnico defendió a Antoine Griezmann, pitado por el público del Camp Nou, ya que hay días "en los que no encuentras el espacio y depende del contrario también".

"Nunca puedo entender que el público pite a un jugador nuestro. En el caso de Antoine no es bueno, porque siempre se puede gritar a un jugador si no tiene la actitud o el trabajo. Sé que tuvo sus dificultades en el partido, sobre todo al principio no estuvo afortunado, pero es solo un partido", opinó.

Koeman también habló sobre los dos días que quedan de mercado de fichajes, enfático sobre todo en el capítulo de salidas, porque "hay varios jugadores que van a tener pocas oportunidades de poder jugar" y "en tres o cuatro días será tarde" para encontrar una solución.

El neerlandés dijo que no pide "nada" en materia de llegadas, pero lanzó un guante al club: "Ojalá que podamos reforzar nuestra plantilla, porque lo necesitamos. Pero si no es posible seguiremos trabajando como lo estamos haciendo", apuntó.