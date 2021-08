Koeman: "Hay que destacar la actitud del equipo"

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, manifestó tras el empate logrado en San Mamés frente a Athletic Club que fue "un gran partido" y destacó sobre todo "la actitud del equipo" azulgrana.

"Creo que nos complicamos demasiado al principio y ellos nos apretaron mucho. Hay que saber cómo jugar en corto desde el portero y en los primeros quince minutos nos faltó tranquilidad, luego lo hicimos mejor", valoró.

"Ellos tuvieron más oportunidades que nosotros. Durante el partido hay que destacar la actitud del equipo, sobre todo nuestra reacción después de su gol. Tuvimos oportunidades para ganar, aunque el empate es justo por lo que he visto", añadió el técnico.

"El Athletic tiene muy buen nivel, jugando así es un campo muy complicado. Por eso no puedo estar descontento con el equipo", comentó además Koeman antes de destacar la actuación de De Jong, de quien dijo que "ha sido importante su juego".

"Sobre todo en la segunda parte. Es un jugador de mucha calidad que nos da mucho. En general, ha hecho un gran partido".

Acerca de la lesión de Piqué manifestó que no ha hablado con el central y desconoce "si es más o menos la misma lesión, pero tampoco es muy grave". "Si entrenó ayer y no tenía molestias. Me ha sorprendido que le haya pasado hoy otra vez", aseguró.