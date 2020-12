Koeman se mete a la polémica con el Real Madrid

Ronald Koeman, técnico del Barcelona, no pudo mantenerse al margen de la polémica que rodeó la victoria del Real Madrid en Eibar y repitió su sensación de incredulidad que ya había mostrado en semanas anteriores.

"No lo entiendo y como ya lo dije en su día no quiero repetirlo... Hay cosas que no puedes entender. Si vas a Madrid y preguntas, nueve de cada diez personas te dirán que habrían pitado penalti en la acción de Ramos, pero el árbitro y su equipo deciden no pitarlo... Ya sabemos qué pasa", denunció el entrenador holandés, rendido a la evidencia.

"Cada uno puede pensar lo que quiera. De mi parte pienso que es penalti pero no quiero decir más porque el árbitro y su equipo del VAR decidieron lo contrario y lo tengo que respetar. Si a mi me preguntas, es penalti", sentenció Koeman, quien se sonrió al ser preguntado por las palabras de Florentino Pérez: "Mejor no contestar. Cada uno tiene derecho a decir lo que piensa pero mejor no decir nada".