L. Enrique no está feliz ‘para nada’

Luis Enrique, seleccionador de España, declaró, después de que su equipo cayese ante Japón (1-2) en el tercer y último partido del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022 que "en el fútbol no hay lados buenos (del cuadro), que "no" está "contento", porque "no" celebra "derrotas".

España se clasificó como segunda de grupo y se medirá a Marruecos el próximo martes; mientras que Japón buscará el pase a cuartos un día antes, frente a Croacia. "No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos ha hecho dos goles", contestó Luis Enrique.

