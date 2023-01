LeBron espera competir junto o contra su hijo

LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, aseguró que uno de los objetivos que le quedan en su carrera es competir junto, o contra, su hijo Bronny James y que "solo" está esperando que llegue el momento en el que le seleccionen en la NBA.

"Necesito saltar a la pista con mi hijo, quiero saltar a la pista con Bronny. O con el mismo equipo o en un partido contra él. No me refiero a que hagamos uno para uno en un partido, pero me encantaría hacer algo al estilo Ken Griffey Sr. y Junior. Sería ideal, sin duda", afirmó James.

Publicidad

"Le pregunto cuáles son sus aspiraciones y dice que quiere jugar en la NBA así que, si quiere hacerlo, tiene que trabajar para ello. Yo ya estoy aquí, solo le estoy esperando", agregó.

'King James' se refirió al histórico partido de Grandes Ligas (MLB) de béisbol que disputaron en 1990 Griffey Sr, a los 40 años, contra su hijo de 20 años, Griffey Jr.

Contenido Premium: 0