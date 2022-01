LeBron, inconforme con récord de los Lakers

Los Angeles Lakers dejaron escapar otro juego en el que los pronósticos los ponían como favoritos, al caer 125-116 frente a Kings, la noche del miércoles en Sacramento. Una vez más, el equipo angelino ha bajado en su porcentaje de triunfos a .500, tras 21 victorias y 21 derrotas en lo que va de la temporada, algo que no tiene satisfecho a su líder, LeBron James.

“Yo juego para ganar. No importa qué he hecho en la campaña a modo individual, no ha resultado en la cantidad de triunfos que me gustaría”, señaló un decepcionado LeBron.