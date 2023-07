LeBron James confirma que jugará próxima campaña de la NBA

La estrella de los Angeles Lakers, LeBron James, anunció que seguirá jugando.

James consideró abiertamente el retiro después de la barrida de los Denver Nuggets en los playoffs de los Lakers en las finales de la Conferencia Oeste, pero se convertirá en el sexto jugador en la historia de la NBA en jugar en su temporada 21 o más, uniéndose a Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish, Kevin Willis y Vince Carter, quien tiene el récord con 22.

"No me importa cuántos puntos más anote o lo que pueda o no pueda hacer en la cancha", dijo James después de aceptar el premio ESPY a la mejor actuación récord por superar a Kareem Abdul-Jabbar como el líder de puntos de todos los tiempos de la NBA.

