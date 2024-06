Lionel Messi: “La edad es un número”

El futbolista argentino del Inter Miami Lionel Messi, que hoy (7:00 p.m.) debuta en Copa América ante Canadá, manifestó que la idea del retiro no es algo que pase por su cabeza y que a sus 36 años se siente muy bien competitivamente.

"No lo pienso. Me costó mucho dar el paso para dejar Europa y venir a los Estados Unidos, pero una vez que estuve acá me adapté muy rápido. Vivo el día a día, pienso en el momento, no en lo que pueda llegar a pasar. La edad es un número. Yo me siento muy bien competitivamente", declaró en una entrevista para el canal argentino América.

Messi además expresó que el cambio de vida que supuso su llegada al equipo propiedad del exfutbolista David Beckham en julio de 2023 hace que valore más las concentraciones del combinado albiceleste.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio