Listo fogueo Panamá-Canadá de ‘Buscando Campeones’

Todo está listo para el fogueo internacional de boxeo olímpico entre Panamá y Canadá, el cual se realizará el próximo jueves 3 de noviembre en el corregimiento de Chilibre, distrito de Panamá.

El evento forma parte del programa ‘Buscando Campeones’ de boxeo olímpico, una iniciativa del Alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega.

Publicidad

Faltando algo más de una semana para la actividad, la logística ya está preparada por el corregimiento anfitrión, encabezado por Yoira Perea, Representante del área.

Para prevenir las inclemencias del tiempo se ha colocado un techo en el área donde se desarrollarán los combates del programa, el cual tiene el aval de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop).

Por su parte, Omar Martin, coordinador de la parte deportiva del programa, informó que la delegación canadiense, la cual arribará el 29 de octubre, reveló los nombres de los púgiles que vendrán a Panamá a este tope internacional, con el que se celebrará a la vez la celebración de la Separación de Panamá de Colombia.

Algunos de los combates ya pactados están el de Noah Park (Canadá) vs Richard Bethancourt (Panamá) en 63.5 kilogramos; Ryan Gómez Tshiyoyo (Canadá) vs Marvin Mendoza (Panamá) en +92 kilogramos; Marc Anthony Brown (Canadá) vs Dexon Rivas (Panamá) en 75 kilogramos; Anthony Garbor (Canadá) vs Natanael Hinks (Panamá) en los 69 kilos; Scarlett Delgado (Canadá) vs Xiomara Santamaría (Panamá) en los 56 kilos; Tye Godin (Canadá) vs Rigoberto Espinosa (Panamá) en los 67 kilos; y Adán Stample (Canadá) vs Abdiel Ortega (Panamá (67 kilos).

Otros seis combates entre boxeadores panameños complementarán la función internacional.

Contenido Premium: 0